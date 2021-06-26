رسالة نارية من جماهير الوداد قبل مواجهة كايزر تشيفز

حرصت رابطة مشجعي نادي الوداد المغربي “الوينرز”، على توجية رسالة للاعبي الفريق قبل مباراته الهامة والمرتقبة أمام كايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الوداد المغربي ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتعويض نتيجة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابيه بعد الخسارة على أرضه بهدف وحيد.

ونشر الوينرز بيانًا عبر الصفحة الرسمية لمشجعي الوداد، جاء على النحو التالي..

في كرة القدم المباريات تختلف والتاريخ يسجل ولا ينسى أبدا تلك التي تلعب بالروح والقتالية، نثق في إمكانياتكم وقدراتكم، فلتجعلوا منها مباراة من أجل كبرياء الوداد.

نحن الوداد لا نستسلم نقاتل وننتصر، فلتقاتلوا بشراسة ونحن معكم بكل الجوارح، المواقف الصعبة خُلقت لكي نتخطاها بهمة الرجال، من وقف في وجه أخطبوط الفساد في أفريقيا قادر على تجاوز أي كان.

فلتحرصوا على الثأر مما حدث ذهابا، لمواصلة رحلة الانتقام مما وقع برادس قبل سنتين، عاش نادي الوداد الرياضي، معا للأبد.