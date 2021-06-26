الميركاتو الصيفي 2021 | فاران يكشف عن وجهته المقبلة عقب رحيله من مدريد

أبدى المدافع الفرنسي رافاييل فاران رغبته في الرحيل عن صفوف ناديه ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإسباني، في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

ويتبقى موسم وحيد في عقد رافاييل فاران مع ناديه ريال مدريد، وهو ما يجعله يرى بأنها الفرصة الأمثل لمغادرة النادي الملكي الصيف الحالي، بدلًا من الانتظار حتى الصيف المقبل والرحيل مجانًا كما فعل راموس.

ووفقًا للتقارير الصحيفة، فإن فاران يرغب في خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية بعد سنوات طويلة من النجاح رفقة ناديه ريال مدريد، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة، إذ يفضل اللعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد ليشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الذي يعد الأفضل على مستوى دوريات العالم في الوقت الحالي.

ووفقاً لصحيفة “أثيليتك”، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد عرضت مبلغ قدره 45 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الدولي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد فاران رفقة ناديه ريال مدريد في يونيو 2022، وسط توقف المفاوضات منذ عام تقريبًا، بل قام وكلاء المدافع الفرنسي بطلب زيادة في راتبه الأمر الذي لا يستطيع الريال تحمله في ظل الأزمة الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن، نادي ريال مدريد يأمل في الحصول على مزاد كبير، بين الأندية وخاصة أن هناك عروض أخرى لدى المدافع الفرنسي، ليحصل النادي الملكي على أعلى سعر ، لكن آمالهم في حدوث ذلك تضاءلت مع أداء فاران المخيب رفقة منتخب بلاده فرنسا أمام المجر في بطولة يورو 2020، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا غير مقنع طوال تلك المباراة.