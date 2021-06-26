صفقات الأهلي | خاليلوزيتش يحذر سفيان رحيمي من الانتقال إلى الدوري المصري

تواصل المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خاليلوزيتش، مع جناح فريق الرجاء البيضاوي المغربي سفيان رحيمي، في الأيام القليلة الماضية، بعدما علم بمفاوضات الأهلي معه.

وارتبط سفيان رحيمي بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وبدء المفاوضات حينما تواجدت بعثة الرجاء في القاهرة لمواجهة بيراميدز في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونصح المدرب البوسني اللاعب بالابتعاد عن فكرة الإنتقال للدوري المصري وتحديدًا إلى الأهلي المصري، وطالبه بالتريث قبل تحديد وجهته المُقبلة، خصوصًا في ظل وصوله عروض أوروبية لكنها ضعيفة ماديا مقارنة بعرض القلعة الحمراء، حسبما ورد بموقع sport 7 المغربي.

ويفضل خاليلوزيتش انتقال رحيمي لإحدى الدوريات الأوروبية من أجل تطوير مستوياته الفنية والبدنية وتعزيز مكانته داخل المنتخب المغربي، لاسيما وأنه بات دائم الحضور في قائمة أسود الأطلس خلال المباريات الآخيرة نظير العروض القوية التي أصبح يقدمها رفقة النسور.

وساهمت توجيهات مدرب المنتخب الوطني في توقيف المفاوضات بين الأهلي المصري وسفيان رحيمي كما قد تدفع هذا الآخير إلى العدول عن فكرة الإحتراف بالدوري المصري وانتظار عرض أوروبي.

وكان خاليلوزيتش رفض استدعاء بدر بانون مدافع الأهلي، لقائمة أسود الأطلسي خلال التوقف الدولي الأخير لخوض وديتي غانا وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن المنافسة قوية على مركزه.