صفقات الزمالك | تفاصيل مفاوضات عمرو جمال

ارتبط مهاجم النادي الأهلي السابق وفريق طلائع الجيش حاليًا عمرو جمال، بالانتقال إلى نادي الزمالك ، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في إطار خطة الأبيض بتدعيم صفوف الفريق.

وخرج عمرو جمال من الأهلي إلى نادي الصفقاسي التونسي في صيف 2019 لكنه عاد إلى مصر سريعًا وفسخ عقده بعد أقل من شهر، لينضم إلى نادي طلائع الجيش لمدة موسمين بسبب التجنيد الإجباري.

وأوضح اتحاد الكرة أن الأهلي لم يسجل عمرو جمال ضمن معارين الفريق وإنما سجل الخماسي، أحمد ياسر ريان ومحمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر ومحمود الجزار وأليو بادجي، وبالتالي يصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري.

من جهته استغل مسئولو نادي الزمالك، الموقف بعد معرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب مجانًا خلال الميركاتو الصيفي 2021، وبدأت المفاوضات مع مهاجم طلائع الجيش بعد تألقه مؤخرًا وسجل 10 أهداف في بطولة الدوري هذا الموسم.

وقاد فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق والمتعاون مع اللجنة التي تدير القلعة البيضاء، المفاوضات وأبدى إعجابه بمهاجم الأهلي السابق ويرى أنه قادر قيادة الخط الأمامي للأبيض.

من جهته أبدى عمرو جمال رغبته في الانضمام للزمالك هذا الصيف ولا يرى أن لعبه للأحمر سابقًا سيمثل أزمة، لكنه ينتظر موقف الأهلي في الوقت الحالي إذ كان يرغب بضمه أم لا وبعدها سيحسم مصيره بشكل نهائي.