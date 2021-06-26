صفقات برشلونة | لاعب ريال مدريد السابق علي رادار البرسا في الميركاتو الصيفي 2021

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة، تريد التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الظهير الأيسر لنادي برشلونة جونيور فيربو بات على أعتاب مغادرة الفريق ، خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، لذا يسعى النادي الكتالوني، للتعاقد مع ظهير أيسر جديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على أن الدولي الإسباني ولاعب نادي تشيلسي، ماركوس ألونسو، يعد الخيار الأول أمام برشلونة من أجل خلافة فيربو.

ويعد ألونسو نفسه، أحد إنتاجات قطاع ناشئين نادي ريال مدريد الإسباني، حيث بدأ مسيرته مع ناشئي المرينجي من عام 1999 إلى عام 2008.

وتم تصعيد صاحب القدم اليسرى إلى الفريق الرديف ليقضي معه عامين من 2008 إلى 2010 الذي شهد مشاركته في مباراة وحيدة مع الملكي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة البرسا سبق لها وأن اتفق على ضم ألونسو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث كان فيربو أيضًا على أعتاب الرحيل، قبل أن يقرر البقاء حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ألونسو يعد بديلًا جيداً في تشيلسي لبنجامين بن تشيلويل، بينما سينافس جوردي ألبا على المشاركة أساسيًا، إذا انتقل إلى برشلونة.

والجدير بالذكر أن، نادي انتر ميلان الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات ماركوس ألونسو لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2021، إستعداداً للموسم الجديد والمحافظة على لقب الدوري، والمشاركة بقوة بالبطولة الأوروبية.