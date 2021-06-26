الامارات | ما هي قيمة خاتم خطوبة رياض محرز لعروسته الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي قيمة خاتم خطوبة رياض محرز لعروسته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجم كرة القدم الجزائري رياض محرز خطوبته على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وذلك بعدما نشرت الأخيرة، صوراً لهما على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مع التركيز على خاتم الخطوبة الذي كان حديث الجمهور اليومين الماضيين.

وركزت وسائل إعلام عالمية على قيمة خاتم الخطوبة الذي وصل إلى 500 ألف دولار، مع الحديث عن حياة عارضة الأزياء ومن هي وكيف تعرف عليها رياض محرز.

وخطيبة محرز الجديدة هي تايلور وارد، بريطانية عمرها 23 عاماً اكتسبت شهرتها من والدتها "داون وارد" نجمة برامج تلفزيونية مليونيرة تبلغ ثروتها حوالي 58 مليون دولار.

واكتسبت العروس الكثير من الشهرة بعد خبر الخطوبة حيث كان يتابعها قبل الخطوبة حوالي 300 ألف متابع على موقع إنستغرام، وقفز الرقم بعد الخطوبة لما يزيد عن مليون متابع.

وارتبطت تايلور سابقاً بزميل رياض محرز، بنادي مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ولكن بعد انفصال محرز، في فبراير 2020 عن زوجته، جمعته مع "تايلور" علاقة صداقة متينة، واستمرت علاقتهما لشهور طويلة وبدأت "تايلور تدعمه خلال مشاركته مع فريقه في مباريات الدوري الإنجليزي، وفي الـ22 من يونيو 2021 أعلنا خبر خطوبتهما بشكل رسمي أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية على شواطئ جزيرة "ميكونوس" اليونانية مع العائلة والأصدقاء

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