تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستضيف الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي (السبت) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.



وكان الأهلي قد حسم موقعة الذهاب في ملعب رادس بتونس بهدف دون رد وقع عليه نجمه محمد الشريف، بما يجعل مهمته في لقاء الإياب أسهل نسبيا، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لمصادر مقربة من الفريقين، لمراسلي "العين الرياضية"، فإنه من المنتظر أن يجري الترجي تغييرات على تشكيله للقاء الأهلي، بينما سيلعب الأهلي بنفس تشكيل لقاء الذهاب.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي باتريس موسيماني، على الدفع بنفس التشكيلة التي فازت على الترجي قبل أسبوع من الآن بالذهاب واللعب بطريقة 4-3-3.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي، وعمرو السولية.

خط الهجوم: صلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، سيجري معين الشعباني مدرب الترجي مجموعة تغييرات على تشكيلة فريقه، بإدخال خليل شمام في الدفاع بدلا من محمد علي اليعقوبي، وفي الهجوم سيدفع بأنيس البدري بدلاً من خالد عبدالباسط.

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ومن المقرر أن يبدأ الترجي في حراسة المرمى بمعز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبدالقادر بدران وخليل شمام وإلياس الشتي.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان وفوسيني كوليبالي وعبدالرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: ويليام توجي وحمدو الهوني وأنيس البدري.