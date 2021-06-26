شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سددنا مستحقات فرجاني ساسي وسافر ولم يعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، إن هدفهم في بداية مهمتهم مع النادي الأبيض كان ينصب على حسم ملف التجديد للتونسي فرجانى ساسي، نجم الفريق، موضحا أن اللاعب سافر ولم يعد، مشيرا إلى أنهم سددوا جميع مستحقاته، وخاطبوا وكيله، ولو كان هناك اعتراض بخصوص الخصومات فيأتي ويتم التفاهم.

وأضاف الإتربي، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن حسين السيد وفاروق جعفر يتوليان ملف التجديد للاعبين، موضحا أنه سعيد بالتجديد لـ"أحمد سيد زيزو" والتعاقد مع مدرب اليد الذى سبق له تدريب برشلونة.

وتحدث الإتربي عن حساب الدعم قائلا: "سنحاول تحقيق أكبر استفادة من المبالغ التي دُعِّم بها النادى والحساب فُتح من أسبوع بموافقة الجهة الإدارية وسيُستخدم في كرة القدم وباقِ الألعاب والأنشطة الرياضية".

وأوضح نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن لاعبي الزمالك مرغوبين، والناس تحبهم، خصوصا أنهم لم يظهروا في الإعلانات، ولم يتم استغلال ذلك، على الرغم من أن هذا الجزء يُخفف من الأعباء المالية على نادي الزمالك".