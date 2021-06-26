شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسوان يحسم مصير الجهاز الفني في اجتماع السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي أسوان، إرجاء القرار الرسمي بخصوص مستقبل الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة علاء عبد العال، إلى اجتماع عصر اليوم السبت، بعد التشاور في جلسة طارئة عقدها المجلس على خلفية الخسارة أمام وادي دجلة برباعية مقابل هدف في الدوري العام.

وواصل فريق أسوان نتائجه المتراجعة في الدوري بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام الاتحاد ثم الزمالك وأخيرا وادي دجلة، ليقترب الفريق من الدخول في دوامة الصراع على البقاء في الدوري.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

فوز الأمس هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة، بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.

وحقق فريق وادى دجلة فوزا عريضا على أسوان بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، أحرزالأهداف كل من محمد رضا فى الدقيقة 2 و11، وأحمد سعيد فى الدقيقة 34 من ضربة جزاء وأحمد عاطف، قبل أن يحرز أحمد عبد الظاهر هدفا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 22 فى المركز الـ16، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 24 فى المركز الـ15 بجدول الدوري، وشهدت المباراة انقطاع التيار الكهربائى عن الاستاد فى الدقيقة 13 واستمر لأكثر من 20 دقيقة.