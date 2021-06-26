شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة .. صور جديدة لنجم باوك اليونانى مع خطيبته بعد حفل الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر والمحترف فى صفوف فريق باوك اليونانى، عن صور جديدة جمعته مع خطيبته، وذلك بعد حفل الخطوبة الذى أقيم مساء الخميس الماضى، فى حفل عائلى مصغر حضره أهل العروسين، ولم يوجه الدعوة لعدد من زملائه سواء فى المنتخب أو الأهلى.



عمرو وردة وخطيبته

ونشر عمرو وردة، الصور عبر ستورى وحسابه على انستجرام، ويظهر من الصور انها التقطت فى أماكن مختلفة.



عمرو وردة

ويستعد النجم الدولى المصرى عمرو وردة، للسفر إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانتظام فى تدريبات فريقه باوك سالونيكا، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بعد إعلان خطبته.

عمرو وردة خاض فى الموسم المنتهى 2020-2021، 37 مباراة فى مختلف المسابقات مع فريقى فولوس فى النصف الأول، وباوك فى الدور الثانى، مسجلا 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك عمرو وردة إجمالا مع باووك بمسيرته فى 63 مباراة، حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

واختارت رابطة الدورى اليونانى عمرو وردة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى صفوف باوك اليونانى فى الموسم الماضى، وبحسب نظام رابطة الدورى اليونانى فإنه يجرى اختيار 10 لاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب وذلك عن طريق تصويت الجماهير.

ونجح وردة فى الظهور بشكل جيد مع باوك الموسم الماضى، وتوج معه بلقب كأس اليونان وذلك على بعد الفوز على حساب أولمبياكوس الذى يضم بين صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية.