شكرا لقرائتكم خبر عن "صدمة".. كورونا تقضى على حلم منتخب سيدات طائرة الشاطئية فى التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة للتصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، استبعاد مصر من استكمال التصفيات فى ظل ثبوت حالة كورونا لدى الرجال، خاصة المدرب أحمد عبد الله، وفقا لما أعلنته اللجنة بعد إجراء مسحة جديدة والإعلان عن نتيجيتها قبل ساعات من نصف النهائى.

وكتبت نجمة الفريق دعاء الغباشى، عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بكل هدوء احنا لاعيبه حلمنا من 2016 التأهل للاولمبياد وبقالنا 5 سنوات بنتمرن عشان البطولة دي تيجي وتكون في المغرب اللي هي البلد المنافس أصلا عملنا مسحة قبل ما نسافر طلعت سلبي وماسحة أول ما وصلنا وبرضه طلعت سلبي وقايلين كلهم إن اغادير مفهاش كورورنا وإنهم بيعملو كده عشان يحافظوا على البلد أول ما وصلنا اتعمل مسحى وفضلنا 3 أيام م في الغرف عشان النتيجه تطلع ومرضوش يخرجونا من الأوضة غير إما النتيجة تطلع وطلعت سلبي الحمد لله من 3 أيام فجأة قالو كله ينزل يعمل مسحة مع إنهم أصلا مكنوش قايلين إن في مسحة هتتعمل تاني عشان المفروض إننا في فقاعة في فندق فيه 100 الف شخص ونصهم سياح بره البطولة امبارح الساعة 11 بليل بتوقيت مصر قالو مصر متخرجش برة الأوض عندهم حالة إزاي وامتى وكلنا كويسين قلنالهم مين قالو مدرب فرقه الرجال، طب هنعمل ايه يا جماعة قالو هنلعب لحد ما اللجنة الطبية تاخد قرار ماتشنا انهاردة الساعة 9 الصبح طبعا نمنا كلنا اللاعيبه بعد ما اتاكدنا إننا هنلعب بعد توتر وعياط وصويت، فجأة نصحي على رسالة الساعة٣:٣٠ توقيت مصر ٤:٣٠ متخرجوش من الأوض انتو برة البطولة، يرضي مين ده يا عالم يرضي مين، دي لعبة واحنا متاكدين منها المدرب سليم ومع العلم ممنوع حتي نجيب حد يعملنا مسحات تانيه ولا حتي فكروا يعيدو المسحه ولا اصلا شوفنا ورق المدرب اللي بيقولوا إنه ايجابي، احنا ماتشنا الساعة 9 الصبح يعني كام ساعة ماتش ضمنينهه نكسبه نكون في النهائي احنا مخالطين جميع اللعيبه ومخالطين فرقه المغرب والفرق الي لعبناها والحكام والناس اللي في المدرجات الي هما منظمين احنا مخالطين رئيسة الإتحاد الأفريقي اللى هي رئيسة اتحاد المغرب أصلا يعني لو في فعلا حق يبقي المنتخبات كلها يتعملها ماسحل اشمعنا مصر هي اللي ايجابي ولو ايجابي هتبقي ايجابي من مين من نفسها يعني ، حد يلحقنا والنبي احنا حلمنا فجاه بقي تراب ومش عارفين نعمل حاجة، يارب انت حسبي ونعم الوكيل".





كان منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، من المقرر أن يواجه نظيره منتخب نيجيريا، فى إطار نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية فى التأهل إلى نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بالفوز على رواندا فى دور ربع النهائى بنتيجة 2/1 بالمباراة الذهبية.