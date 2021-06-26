شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يقرر البقاء في أسوان 24 ساعة إضافية بعد الفوز على زهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة البقاء في أسوان لمدة 24 ساعة إضافية، بعد الفوز على زهرة الجنوب رباعية مقابل هدف، على أن تقلع طائرة الفريق للعودة إلى القاهرة في التاسعة مساء السبت.

وشهدت غرفة ملابس فريق وادي دجلة احتفالات صاخبة، بعد الفوز الكبير على أسوان برباعية مقابل هدف وحيد، وهو الفوز الذي أعاد الأمل للاعبين في البقاء بالدورى، خاصة أنه جاء على حساب منافس مباشر على مراكز الهبوط هذا الموسم.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز مساء الجمعة الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

يعد هذا الفوز هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة، بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة، لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.