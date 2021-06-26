شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الترجى التونسى في ليلة الصعود لنهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى بنظيره الترجى التونسى على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا في لقاء يدخله المارد الأحمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بطل تونس في رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف لذا فالفريق الأهلاوي لديه أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً في ظل الضغوط الشديدة التى وقعت علي الاهلى بعدما ردد كثيرون بأن المارد الأحمر ضمن التأهل نسبياً للنهائي الأفريقي كما أن الفريق التونسى حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة في الثأر وإقصاء الأهلي من البطولة الأفريقية ويتسلّح الترجى بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلي وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية في الصعوبة والإثارة والندية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلي والترجي الليلة للكاميروني اليوم نيانت على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز في الملعب مع إنطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الإستهانة بالفريق التونسى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب وكشف المدير الفني عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده ، وشرح لهم دوافع الفريق التونسى في الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع في الاهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب القارى الذى يحمله منذ النسخة الأخيرة.

ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب و حققت فوزاً مهماً على بطل تونس في عقر داره مع إمكانية إعادة محمد مجدى أفشة للتشكيل الاساسى على حساب صلاح محسن وتبدو أوراق موسيماني الرابحة هي ، على معلول وشريف وأفشة والسولية وحمدى فتحى وديانج وأكرم توفيق ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي ، ويرغب المدير الفني في الاستفادة بالرباعى كهربا وصلاح محسن وأجاى ووليد سليمان كأوراق رابحة على الدكة في الشوط الثانى.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يخوض مباراة الترجى اليوم والمكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وحمدى فتحى في الوسط وطاهر محمد وأفشة ومحمد شريف في الهجوم.

في المقابل، يخوض الترجى مباراة الليلة رافعاً شعار"لسة الأماني مُمكنة" فالفريق التونسى الذى سبق وحصد لقب دوري الأبطال الأفريقي على حساب الاهلي عام 2018 في نهائي البطولة لديه ثقة في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من قلب ستاد الاهلى والسلام وخطف تأشيرة النهائي الافريقي ، وحث معين الشعبانى المدير الفني للترجى لاعبيه على ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمة أو التوتر مؤكدا لهم على أنهم فريق كبير شريطة أن يلعبوا بروح قتالية وأن يستغلوا الأخطاء التي يولدها الضغط المتواصل على لاعبي الأهلي لتعويض نتيجة مباراة الذهاب، وضرورة استغلال السرعات الموجودة في صفوف الترجى والمساحات التي تتاح لهم خلال المباراة نتيجة إندفاع المارد الأحمر للهجوم.

ويرغب الترجي في تحقيق الفوز والتأهل على حساب الأهلي خاصة وأن المباراة تجمع بين أخر بطلين للبطولة الأقوى في القارة السمراء حيث توج الترجي ببطولتي 2018 و2019 وتوج الأهلي ببطولة 2020.