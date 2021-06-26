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موعد مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم السبت 26 / 6 / 2021 فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يستضيف الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في تحقيق ريمونتادا التأهل للمباراة النهائية بعد خسارته فى مباراة الذهاب بهدف دون رد من المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

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تقام مباراة الأهلي والترجى التونسى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، وأصبحت مواجهة الاهلى والترجى واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

 

 

الأهلي يرفع شعار رد الاعتبار أمام الترجى

 

يرفع الأهلى شعار "رد الاعتبار" خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والحالية، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من البطولة للعام الثانى على التوالي ردا لاعتباره بعد السقوط المدوى بخماسية على ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا، لتتحول مواجهته معه لمباريات الثأر وهو ما نتج عنها الإطاحة به خارج البطولة.

 

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وتكرر نفس الأمر في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد المغربى، الذى حرم المارد الأحمر من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، ليعود الأهلى ويثأر منه ويهزمه ذهابا وإيابا بـ5/1 في مجموع المباراتين.

 

وحاليا يواجه الأهلى نظيره الترجي الذى حرم الأهلى من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2018، بعدما أسقط الأهلى بثلاثية نظيفة في مباراة إياب النهائي بعدما فاز الأهلى في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فهل يواصل الأهلى رد اعتباره من الفرق التي سقط أمامها ويطيح بالترجى التونسى من البطولة ويصل للنهائى، لاسيما بعد فوزه فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله محمد شريف.

 

21 مباراة بين الأهلي والترجي

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سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 11 مرة في بطولات إفريقيا بواقع 21 مباراة بين الفريقين ، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 9 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 25 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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