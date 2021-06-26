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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم السبت 26 / 6 / 2021 فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يستضيف الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في تحقيق ريمونتادا التأهل للمباراة النهائية بعد خسارته فى مباراة الذهاب بهدف دون رد من المارد الأحمر.
يرفع الأهلى شعار "رد الاعتبار" خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والحالية، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من البطولة للعام الثانى على التوالي ردا لاعتباره بعد السقوط المدوى بخماسية على ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا، لتتحول مواجهته معه لمباريات الثأر وهو ما نتج عنها الإطاحة به خارج البطولة.
وتكرر نفس الأمر في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد المغربى، الذى حرم المارد الأحمر من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، ليعود الأهلى ويثأر منه ويهزمه ذهابا وإيابا بـ5/1 في مجموع المباراتين.
سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 11 مرة في بطولات إفريقيا بواقع 21 مباراة بين الفريقين ، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 9 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 25 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.