شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم السبت 26 / 6 / 2021 فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يستضيف الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في تحقيق ريمونتادا التأهل للمباراة النهائية بعد خسارته فى مباراة الذهاب بهدف دون رد من المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

تقام مباراة الأهلي والترجى التونسى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، وأصبحت مواجهة الاهلى والترجى واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

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