شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه موريتانيا اليوم بالبطولة العربية واتجاه للدفع بالبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 فى الرابعة عصر اليوم السبت منتخب موريتانيا باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة العربية للشباب التى تستضيفها مصر، حيث يتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ8.

ويمتلك منتخب مصر 6 نقاط بعد الفوز على النيجر بهدفين نظيفين فى مباراة الافتتاح، قبل الفوز على الجزائر بهدف نظيف فى الجولة الثانية.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يتمنى أن يقود منتخب الشباب إلى أبعد مدى في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، بعد ضمان التأهل ، وقال محمود جابر :"أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة ولكن لى أهداف أخرى أسعى لتحقيقها مع اللاعبين".

وأضاف محمود جابر: "لدينا 3 حراس على أعلى مستوى وأحمد نادر السيد لديه شخصية قوية بفضل تدريبات إيهاب جلال مدرب الحراس، وسندفع بلاعبين آخرين في مباراة موريتانيا بعد ضمان التأهل بعد الفوز في أول مباراتين".

وتابع محمود جابر: "لفيت معظم ملاعب مصر علشان أكون هذا الفريق الذي به مواهب ستكون نجوم في المستقبل القريب، وهدفى إزالة الرهبة من اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة في استاد القاهرة الدولى".