شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات صاخبة في غرفة ملابس دجلة بعد الفوز على اسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غرفة ملابس فريق وادي دجلة احتفالات صاخبة، بعد الفوز الكبير على أسوان برباعية مقابل هدف وحيد، وهو الفوز الذي أعاد الأمل للاعبين في البقاء بالدورى، خاصة أنه جاء على حساب منافس مباشر على مراكز الهبوط هذا الموسم.

نجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

فوز اليوم هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة، بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة، لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.