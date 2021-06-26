شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تأجيل تجديد عقد عبد الله جمعة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة ناديه عدم الاستعجال فى تجديد تعاقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق والذي ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون تأجيل تجديد عبد الله جمعة نظرا لعدم التزام اللاعب الفترة الماضية وتوقيع عقوبات مالية عليه من جانب الجهاز الفنى، لعدم تنفيذه تعليمات المدير الفني، وهو ما يجعل رحيله عن الزمالك واردا، خاصة أن الزمالك يضم محمد عبد الشافي وأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الزمالك على فتح المفاوضات مع الثنائي طارق حامد لاعب وسط الفريق ومحمد أبو جبل حارس المرمي خلال الأسبوع المقبل لتجديد تعاقدهما الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، خوفا من محاولات بعض الأندية التعاقد مع الثنائي.

وتلقي طارق حامد بعض العروض الشفهية من الدوري السعودي والإماراتي عن طريق وكيل أعماله، كما دخلت بعض الأندية فى مفاوضات مع أبو جبل خلال الفترة الماضية، إلا أن الحارس أجل عملية التفاوض الرسمي لحين وضوح الرؤية بالنسبة للزمالك فى مسألة التجديد.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك المفاوضات مع الثنائي فى أسرع وقت، وتحديدا قبل بداية الموسم المقبل، مثلما حدث مع الثنائي أحمد سيد زيزو الذى وقع أمس على عقود التجديد رسميا، ومن قبله محمود الونش الذى مدد تعاقده رسميا الأسبوع الماضي.