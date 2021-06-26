شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية لمواجهة سموحة.. واختبار طبى لمارسيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأحد، على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعب أنوس ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

ويخضع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للإسماعيلى لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة سموحة فى ظل معاناته من اصابة بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، وتأكد غياب محمود عبد العاطى دونجا ارتكاز الإسماعيلي عن مواجهة سموحة جاء ذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء غزل المحلة، والذى انتهى بانتصار الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة سموحة، بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة؛ بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الزمالك بكأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدف دون رد ليودع البطولة.

وعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى لإستمرار نغمة الانتصارات وتحقيق مركز متقدم مع نهاية المسابقة.