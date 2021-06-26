شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وإمام عاشور بديلا أكرم توفيق فى قائمة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على ضم الثنائى طارق حامد وإمام عاشور لاعبا الزمالك فى القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، فى حالة تأهل النادى الأهلى رسميا للمباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا وتمسكه بوجود أكرم توفيق فى المباراة.

ويعتمد شوقى غريب بشكل كبير على أكرم توفيق فى وسط الملعب، إلا أن مشاركة اللاعب فى الأولمبياد لم يعد مؤكدا لاسيما فى حالة تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا، وهو ما دفع المدير الفنى لوضع سيناريوهات بديلة بالاعتماد على إمام عاشور وطارق حامد.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.