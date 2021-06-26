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طارق حامد وإمام عاشور بديلا أكرم توفيق فى قائمة الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - استقر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على ضم الثنائى طارق حامد وإمام عاشور لاعبا الزمالك فى القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، فى حالة تأهل النادى الأهلى رسميا للمباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا وتمسكه بوجود أكرم توفيق فى المباراة.

ويعتمد شوقى غريب بشكل كبير على أكرم توفيق فى وسط الملعب، إلا أن مشاركة اللاعب فى الأولمبياد لم يعد مؤكدا لاسيما فى حالة تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا، وهو ما دفع المدير الفنى لوضع سيناريوهات بديلة بالاعتماد على إمام عاشور وطارق حامد.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

 

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

 

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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