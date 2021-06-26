شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربي يحقق أول فوز بالدوري منذ 143 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإنتاج الحربي أول فوز له في الدوري منذ 143 يوما، بعد الفوز على المصري بثلاثية مقابل هدفين، وهو الفوز الثالث للعجلات الحربية منذ بداية الموسم وجاءت الانتصارات الثلاثة على حساب المصري والجونة والمقاولون العرب.

ويعود آخر فوز للإنتاج الحربي للثاني من شهر فبراير الماضي عندما فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.

وسقط فريق المصري البورسعيدي وصيف الدورى الممتاز في فخ الهزيمة أمام الإنتاج الحربي متذيل الترتيب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصرى البورسعيدى، لفريقه على الإنتاج الحربي بالهدف الأول 30، قبل أن يعادل حميد ماو النتيجة فى الدقيقة 31، بعدها أضاع أحمد جمعة ركلة جزاء للمصري، لكن إسلام صلاح أعاد التقدم للفريق البورسعيدي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، ونجح مصطفى البدري في ادراك التعادل للعجلات الحربية في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قبل أن يسجل محمود رجب هدف الإنتاج في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 25 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 47 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان مع الاهلي وبيراميدز.