شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مميزة للأهلي والترجي قبل لقائهما في إياب نصف نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق الأهلي على الترجي التونسي من حيث القيمة السوقية للفريق ككل أو على مستوى اللاعبين أو عدد البطولات القارية والمحلية التي حصدها بطلا مصر وتونس، حيث إن نسبة فوز الأهلي إلى الترجي تتخطى الضعف.

ويتساوى فريقا الأهلي والترجي في التتويج بلقب الأفروآسيوية فقط، بينما يتفوق بطل مصر وإفريقيا في باقي الألقاب.

ونستعرض 10 أرقام تخص الأهلي والترجي قبل مباراة الحسم المقرر لها التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي والسلام، فى إياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا:

تاريخ التأسيس: الأهلي سنة 1907 الترجي سنة 1919

عدد البطولات: الأهلي 141 الترجي 63

القيمة السوقية: الأهلي 26.45 مليون يورو الترجي 17.90 مليون يورو

قيمة أغلى لاعب: الأهلي 2.5 مليون يورو الترجي 1 مليون يورو

دوري أبطال إفريقيا: الأهلي 9 مرات الترجي 4 مرات

السوبر الأفريقي: الأهلي 7 مرات الترجي 1 مرة

الدوري المحلي: الأهلي 42 مرة الترجي 29 مرة

الكأس: الأهلي 37 مرة الترجي 15 مرة

كأس السوبر المحلي: الأهلي 11 مرة الترجي 4 مرات

الأفروآسيوية: الأهلي 1 مرة الترجي 1 مرة