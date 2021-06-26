شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه إلى معسكر إسبانيا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم السبت، منتخب اليد إلى إسبانيا لخوض معسكر مغلق، تتخلله مباريات ودية دولية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر يوم 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.

أعلن الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، اختيار 20 لاعبا لقائمة المنتخب، استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو المقبل، وذلك قبل ساعات من سفر المنتخب اليوم إلى إسبانيا للدخول فى معسكر خارجى، يلعب خلاله مباراتين مع كرواتيا وإسبانيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين فى فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك فى الأولمبياد، والتى ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين فى مصر جاهزين للسفر فى حال حدود أى أمر طارئ.