شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت 26 / 6 / 2021 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة فى التاسعة مساء اليوم السبت أمام الترجي التونسي على ملعب الاهلى والسلام فى إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في تقديم ريمونتادا للصعود لنهائى دوري الابطال بعد خسارته من المارد الاحمر ذهاباً بهدف دون رد سجله محمد شريف، ونستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات عن المباراة..

أغلى 10 نجوم فى الأهلي والترجي

يمتلك فريقا الاهلى والترجى التونسى كتيبة من النجوم التي تملك قيمة سوقية كبيرة، ولكن يظهر التفوق في القيمة السوقية لبطل مصر وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ، ففى المارد الاحمر أغلى 5 نجوم هم محمد الشناوي 2.50 مليون يورو ، محمد مجدي أفشة 2.20 مليون يورو، اليو ديانج 2 مليون يورو ، محمد شريف 1.80 مليون يورو ، عمرو السولية 1.50 مليون يورو بينما فى الترجى أغلى خمسة نجوم هم : أنيس البدري 1 مليون يورو ، فوسيني كوليبالي 1 مليون يورو ، عبد الرءوف بن غيث 1 مليون يورو ، فاروق بن مصطفى 900 ألق يورو ، طه الخنيسي 900 ألف يورو.

صافرة كاميرونية للأهلى والترجى

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الاهلى والترجى الليلة للكاميروني اليوم نيانت على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، ويعد الحكم الكاميرونى أليوم نيانت مألوفا لدى الجماهير والأندية المصرية، التى أدار لها العديد من المباريات فى البطولات الأفريقية المختلفة، ومنتخب مصر.

آخر مواجهة حكمها الكاميرونى أليوم نيانت للفرق المصرية هى نهائى كأس الاتحاد الأفريقى بين بيراميدز ونهضة بركان المغربى الموسم الماضى، حيث نجح الأخير فى الفوز باللقب بعد جدل تحكيمي واسع أثناء وبعد المباراة ، فيما أدار أليوم نيانت 5 مباريات للأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، فاز الأحمر فى مباراتين وتعادل خلال لقاء وحيد وخسر مباراتين، وكانت المواجهة الاخيرة التى أدارها أليوم نيانت للأهلى أمام سيمبا التنزانى والتى خسرها المارد الاحمر بهدف دون رد فى تنزانيا بدور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال.

بينما أدار المغربى رضوان جيد 5 لقاءات للنادى الاهلى حقق المارد الاحمر الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر.

أما الترجي، فحقق الفوز في أولى مبارياته رفقة رضوان جيد كحكم ساحة، وقد كان ذلك بخماسية نظيفة على حساب جراف دي داكار السنغالي في الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا 2011، قبل أن يتعرض المكشخة، بصافرة الحكم ذاته، للهزيمة 3-1 أمام الزمالك في البطولة نفسها عام 2020، كما تعادل 1-1 مع مولودية الجزائر في نسخة الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي ضد الترجي .. كشف حساب موسيمانى والشعبانى الأهلي ضد الترجي .. كشف حساب موسيمانى والشعبانى على أرض الملعب ستدور مواجهة فنية صعبة بين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى والتونسى معين الشعبانى المدير الفنى للترجى طمعاً فى خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الاهلى فى 45 مباراة فاز فى 32 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 84 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما قاد الشعبانى الترجى فى 129 مباراة فاز فى 84 لقاء وتعادل فى 25 مباراة وخسر 20 مواجهة وسجل لاعبيه 211 هدفاً وتلقت شباكه112 هدف.

مشوار الأهلي والترجي

وتأهل الاهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

صراع البطولات بين الأهلي والترجي التونسى

على مستوى التتويج بالبطولة في تاريخ مواجهات الفريقين، استطاع الأهلي أن يظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة على حساب الترجي التونسي، في نسخة 2012، بينما حسم شيخ الأندية التونسية اللقب في نسخة 2018 على حساب المارد الأحمر في المباراة النهائية، وستكون الفرصة سانحة لحامل اللقب الإفريقى من أجل الانتقام من الهزيمة المخيبة في المحطة الأخيرة، خلال تلك النسخة.