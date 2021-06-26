المصري يقرر استمرار تجميد مستحقات اللاعبين إلى أجل غير مسمى

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ سمير حلبية، استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي إلى أجلٍ غير مسمى، وذلك بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي متذيل جدول الترتيب بهدفين لثلاثة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة.

سقط فريق المصري البورسعيدي، وصيف الدوري الممتاز، في فخ الهزيمة أمام الإنتاج الحربي متذيل الترتيب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصرى البورسعيدى، لفريقه على الإنتاج الحربى بالهدف الأول 30، قبل أن يعادل حميد ماو النتيجة فى الدقيقة 31، بعدها أضاع أحمد جمعة ركلة جزاء للمصري، لكن إسلام صلاح أعاد التقدم للفريق البورسعيدي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، ونجح مصطفى البدري في إدراك التعادل للعجلات الحربية في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قبل أن يسجل محمود رجب هدف الإنتاج في الدقيقة 84 من زمن اللقاء

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 47 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان مع الأهلي وبيراميدز.