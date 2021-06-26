شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين في الأهلي والترجي قبل إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريقا الأهلي والترجي التوسنى كتيبة من النجوم التي تملك قيمة سوقية كبيرة، ولكن يظهر التفوق في القيمة السوقية لبطل مصر وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، ويستعد الفريقين لصدام نارى فى التاسعة مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام فى إياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى ، وفاز المارد الاحمر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد سجله محمد شريف.

ونستعرض أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية في صفوف الأهلي والترجي معا وفقا لتقدير موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

الأهلي:

محمد الشناوي 2.50 مليون يورو

محمد مجدي أفشة 2.20 مليون يورو

اليو ديانج 2 مليون يورو

محمد شريف 1.80 مليون يورو

عمرو السولية 1.50 مليون يورو

الترجي:

أنيس البدري 1 مليون يورو

فوسيني كوليبالي 1 مليون يورو

عبد الرءوف بن غيث 1 مليون يورو

فاروق بن مصطفى 900 ألق يورو

طه الخنيسي 900 ألف يورو