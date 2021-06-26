شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعادل رقم الزمالك في ضربات الجزاء هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل فريق المصري البورسعيدي على ضربتي جزاء أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، ليعادل الفريق البورسعيدي رقم الزمالك في الحصول على ضربات جزاء الموسم وتحصّل كل منهما على 10 ضربات، ويأتي فريق سيراميكا بعدهما برصيد 9 ضربات.

سقط فريق المصري البورسعيدي وصيف الدورى الممتاز في فخ الهزيمة أمام الإنتاج الحربي متذيل الترتيب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصرى البورسعيدى، لفريقه على الإنتاج الحربي بالهدف الأول 30، قبل أن يعادل حميد ماو النتيجة فى الدقيقة 31، بعدها أضاع أحمد جمعة ركلة جزاء للمصري، لكن إسلام صلاح أعاد التقدم للفريق البورسعيدي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، ونجح مصطفى البدري في إدراك التعادل للعجلات الحربية في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قبل أن يسجل محمود رجب هدف الإنتاج في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 25 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 47 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان مع الاهلي وبيراميدز.