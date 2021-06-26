شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يواجه نيجيريا فى نصف نهائى التصفيات المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، نظيره منتخب نيجيريا، فى إطار نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية فى التأهل إلى نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بالفوز على رواندا فى دور ربع النهائى بنتيجة 2/1 بالمباراة الذهبية.

فيما خسر الرجال أمام المغرب فى نفس الدور بنتيجة 2/1 فى مجموع المباريات؛ بسبب إصابة اللاعب أحمد عزب فى المباراة الذهبية.

ونجح منتخب مصر للرجال فى الفوز فى الدور الأول على جنوب أفريقيا 2/1، ثم على الكونغو برازافيل 2/0، قبل أن يخسر 2/1 من غانا فى ثالث مواجهاته.

أما منتخب السيدات فتم إعفاؤه بصفة حامل اللقب والذي تأهل لدورة ريو دي جانيرو 2016 من اللعب في الدور الأول، حيث إنه كان قد تأهل للنهائيات بفوزه بالدورة التأهيلية التي أقيمت في عنتيبي بأوغندا قبل أن تتوقف البطولة بسبب انتشار وباء كورونا، وبالتالي فإن منتخب مصر مع موزمبيق تأهلا لنهائيات البطولة التي تضم 8 منتخبات مباشرة دون لعب في الدور التمهيدي.

ويمثل كل دولة فريقان في البطولة يتكون كل فريق من لاعبين أو لاعبتين، ويمثل مصر في الرجال أحمد متولي وخالد الفيومي في الفريق الأول وعاطف عادل وأحمد عزب في الفريق الثانى.

ويمثل مصر في السيدات فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي في الفريق الأول وراندا رضوان وندى حسين للفريق الثاني.