شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعلن نتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الرجاء المغربي نتائج المسحة الطبية لجميع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية، وجاءت النتائج سلبية حسبما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية على تويتر.

في المقابل أجرت بعثة فريق نادى بيراميدز المسحة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، والخاصة بمباراة الرجاء المغربي، فى إطار لقاءات نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي فى التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس فى إياب نصف النهائي القارى، بعدما انتهى لقاء الذهاب فى القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ويخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم على ملعب نادي الرجاء، على أن يقام المران الأخير في التاسعة مساء السبت على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف المباراة المهمة لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.