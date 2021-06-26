شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يبحث عن تأشيرة المربع الذهبى للطلائع من بوابة البنك الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بضرورة حصد نقاط مباراتى البنك الاهلى والمقاولون العرب المقبلين بالدوري للوصول للنقطة 40 بجدول المسابقة الذى يمثل تأشيرة اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الدوري بسبعة جولات كاملة ، ويرغب بسيونى فى وضع الطلائع فى إحداث نقلة كبرى للفريق بعدما كانت نتائجه متراجعة فى الدور الأول قبل أن تحدث الانتفاضة فى الأسابيع الاخيرة.

ويختتم طلائع الجيش اليوم السبت استعداداته لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة عصر غداً الأحد باستاد جهاز الرياضة بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلقاً بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك.

يفقد فريق طلائع الجيش جهود ناصر منسى وعمرو السيسى فى مواجهة البنك الأهلى بسبب الايقاف بعد حصولهم على الانذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى ، فيما تأكدت جاهزية عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش للمباراة بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية حيث شارك اللاعب فى ودية أسوان التى خاضها الطلائع مساء السبت الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، على دراسة فريق البنك الاهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وحقق الطلائع فوزاً على الإنتاج الحربى مساء الثلاثاء الماضى، بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة على استاد الأهلى والسلام، أحرز أهداف طلائع الجيش ناصر منسى ومحمد بازوكا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقيت 10و13، وأحرز هدف الإنتاج الحربى محمد طارق أبوالعزفى الدقيقة 63