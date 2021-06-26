شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الظلم التحكيمى ضد سيراميكا زاد عن الحد والالتماس لن يفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء السيد، المدير الفني لـ"سيراميكا"، إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمى متكرر، موضحا أن الأخطاء زادت عن الحد المسموح به، وكلفت لاعبيه خسارة مباريات مهمة أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

أكد السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2، أنه لا يحب الحديث عن التحكيم، ولكن زيادة الأمور عن حدها دفعه للاعتراض على القرارات الخاطئة.

ووجه المدير الفني لسيراميكا رسالة إلى رئيس لجنة الحكام قائلا: "بلاش الحاجات الموجهة ضد سيراميكا وما نتعاملش بمبدأ نادى صغير وكبير، لافتا إلى أن هناك أندية تتغير مواعيد مبارياتها، في حين يرفض المسئولون الرد على طلبه تغيير موعد لأحد مباريات فريقه.

واختتم السيد حديثه قائلا: "لن أقدم التماسا بسبب الظلم التحكيمى؛ لأنه لن يؤخذ بعين الاعتبار ويرد عليه أحد".

وكان فريق الجونة قد فاز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى باستاد خالد بشارة بالجونة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 35، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 29.