شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب لاعبي الاهلي بتنفيذ سيناريو موقعة الوداد أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الاهلي، لاعبى فريقه بتكرار سيناريو موقعة الوداد المغربى فى النسخة الماضية أمام منافسهم الترجى التونسى فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء السبت بإياب الدور قبل النهائى لدوري الأبطال الأفريقي، وطالب موسيماني لاعبيه بتسجيل هدف مبكر فى شباك بطل تونس يقتل أحلام الترجي فى استعادة آمال التأهل للمباراة النهائية.

وشدد موسيمانى على نجوم الأهلي بأن فوز المارد الأحمر على الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب فى النسخة السابقة ونجاح الأهلى فى تسجيل هدف عن طريق مروان محسن فى الدقيقة السابعة من عمر مباراة العودة كان له مفعول السحر وفتح الطريق أمام فوز عريض فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلي 3-1 ليصعد لنهائى الكان، وهو ما يسعى لتكراره فى موقعة الترجى.

واختتم فريق الأهلي تحضيراته لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب فريق الأهلي في تقديم أداء قوى في مباراة العودة اليوم السبت، وعدم الارتكان إلى نتيجة مباراة الذهاب، بل سيلعب للفوز على أرضه لتأكيد الصعود إلى المباراة النهائية، بعد فوزه بهدف نظيف على ملعب رادس يوم السبت الماضي، وهو ما حرص موسيماني على توصيله للاعبين خلال الفترة الماضية.

ويرغب موسيماني في إجراء تعديلين على تشكيل الأهلي بعودة الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات للمشاركة الأساسية على حساب الثنائي حمدي فتحي وصلاح محسن، في ظل رغبة الجهاز الفني في تعديل طريقة اللعب في مباراة العودة، وعدم الاستمرار على نفس طريقة اللعب التي اعتمد عليها في موقعة الذهاب خارج أرضه وهي 4 / 3 / 3.