شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد على لقب دوري السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم السبت فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة والحاسمة، من نهائي دوري سوبر السلة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد 2/1 فى المواجهات الثلاثة التى جمعت الفريقين، حيث تغلب الأبيض بنتيجة 74/69 بالجولة الثالثة من نهائي بطولة الدوري، كما تغلب فى الجولة الثانية 70/80، بينما فاز الاتحاد فى أولى الجولات فقط.

ويحتاج الزمالك فى الفوز بالمباراة للتتويج رسميا باللقب، وحال فوز الاتحاد السكندري يلجأ الفريقان للمباراة الخامسة، خاصة أن الفريقين سيكونان متعادلين فى مرات الفوز.