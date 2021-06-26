"لدينا شوط ثانٍ في القاهرة".. قائد الترجي يعلق على موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال خليل شمام، قائد فريق الترجي الرياضي التونسي، إن مباراة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة على الفريقين؛ نظرًا لعدد المقابلات التي حدثت في البطولات الأفريقية.

وأضاف شمام، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "خسرنا الشوط الأول في تونس ولدينا شوط ثان في القاهرة، نسعى لتحقيق الفوز خلاله".

وواصل قائد الترجي: "فريقنا لا يعرف الاستسلام، وسنلعب 90 دقيقة بكل روح وتقديم كل ما لدينا لإسعاد جماهير الترجي".

وعن رسالته للاعبين بعد خسارة مباراة الذهاب، قال شمام: "الكرة مكسب وخسارة، وعلينا تعويض الخسارة فى موقعة الغد".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي، مساء غدٍ السبت، ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقد أقيمت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب "حمادي العقربي"، وانتهت بفوز الأهلي بهدف لمحمد شريف دون رد.