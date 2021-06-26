مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

تقام اليوم السبت 26 يونيو/ حزيران 2021 عدة مباريات في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020 "، بجانب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتنطلق السبت مباريات ثمن نهائي "يورو 2020" بمباراتين، تجمع الأولى بين ويلز والدنمارك، فيما يتواجه منتخب إيطاليا في الثانية مع نظيره النمساوي.

تفتح مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بلقاء منتخب ويلز مع نظيره الدنماركي مساء السبت.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام بهولندا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max"، و"beIN Sports HD 2 Max".

يستعد منتخب إيطاليا لخوض موقعة الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2020 أمام نظيره النمساوي، على ملعب ويمبلي في إنجلترا، والتي من المقرر أن تقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وستقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

يستعد فريق الوداد المغربي لخوض مبارة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقلها شبكة بي إن سبورتس على الهواء مباشرة، عبر قناتي beIN Sports HD 4 وbeIN Sports 1 HD Premium.

يستضيف الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و"beIN Sports HD 4".

يستضيف فريق المغرب التطواني نظيره المغرب الفاسي في الجولة 23 من الدوري المغربي مساء السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة المغربية الرياضية "Arryadia".

يخوض فريق الشرطة مباراته في الجولة 33 من الدوري العراقي، عندما يلاقي نظيره الطلبة بحثا عن الانفراد بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة الشباب الرياضية العراقية.