شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يرد على اتهامات لاعب الزمالك المنضم رسميا للأهلي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن اللاعب محمد محسن لاعب طائرة الزمالك السابق المنضم حديثا لصفوف الأهلي، لم نقصر في حقه نظرا لأن اللجنة الحالة تسلمت المهمام منذ الشهر الماضي.

وأضاف لبيب خلال تصريحاته المتلفزة مساء الجمعة، أن اللجنة الحالية تتعامل باحترافية شديدة في كافة المجالات وجميع الوعود التي صدرت عنها خلال الفترة الماضية تحققت على أرض الواقع في الأيام القليلة الماضية، وأكبر دليل على هذا الأمر تجديد عقدين أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش.