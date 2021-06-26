شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف موعد تجديد بن شرقي والعرض الجديد لـ فرجاني ساسي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن النجم المغربي أشرف بن شرقي اقترب من التجديد، وأصبحت الأمور طيبة للغاية وتسير في الطريق الصحيح، خاصة وأن النجم المغربي لاعبا مميزا له دورا كبيرا داخل الفريق سواء الموسم الماضي أو الجاري.

أضاف لبيب خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن فرجاني ساسي سيعود خلال الأيام المقبلة وسيتم تحديد موقفه بشكل نهائي سواء بالتجديد للنادي أو السماح له بالرحيل بما يحفظ حقوق النادي وفقا للعقد المبرم بينه والنادي من قبل.

أكد لبيب أن فرجاني ساسي لاعبا مميزا وله دورا كبيرا مع الفريق خلال المواسم الماضية والجاري، واللجنة الحالية متسمكة باستمرار النجم التونسي ولكن هذا الأمر يتوقف على قراره النهائي.