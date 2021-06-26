شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجى في دوري أبطال أفريقيا.. موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الترجي التونسي ضيفاً على الأهلي في إياب نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا وحقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في ستاد رادس السبت الماضي بهدف محمد شريف.

تقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 26 يونيو الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام في القاهرة

مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مقرر نقلها عبر البث الأرضي لقناة اون تايم سبورتس فضلا عن نقلها عبر قناة beIN Sports HD 4 وتقرر إقامة المباراة دون حضور الجماهير وفقا لما صرح به أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل السلبي، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

تردد القناة على النايل سات: يمكن ضبط قناة تايم سبورت على النايل سات من خلال التردد 11449 ومعدل الترميز 27500. تردد القناة على الأرضي: يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32.

يخوض الأهلى مباراة الترجي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، على معلول، آليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف.