المصري البورسعيدي يقرر استمرار تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، استمرار تجميد مستحقات لاعبي فريق الكرة لأجل غير مسمى.

وجاء قرار إدارة النادي البورسعيدي عقب خسارة الفريق أمام الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي المصري عبر "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بياناً جاء فيه: "قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي إلى أجلٍ غير مسمى وذلك بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام نظيره فريق الانتاج الحربي متذيل جدول الترتيب بهدفين لثلاثة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة".

وفي وقت سابق، قامت إدارة النادي المصري بإيقاف مستحقات اللاعبين عقب الإقصاء من بطولة كأس مصر على يد فريق أسوان بركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات دور الثمانية.

يشار إلى أن المصري يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد خوض 27 مباراة في البطولة المحلية.