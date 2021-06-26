قمة الحسم بين الأهلي والترجي.. وإيطاليا تواجه النمسا في اليورو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" وكذلك دوري أبطال إفريقيا.
وسيلتقي اليوم المنتخب الإيطالي مع نظيره النمساوي في دور الـ 16 من بطولة "يورو 2020"، كما سيواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
يورو 2020
ويلز x الدنمارك – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
إيطاليا x النمسا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
دوري أبطال إفريقيا
كايزر تشيفز x الوداد المغربى – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
الأهلي x الترجي التونسى – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium