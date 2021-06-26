شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الزمالك لا يُدار بالصوت العالي.. وأصبح له إدارة محترمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإعلامي أحمد شوبير، باللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بعد نجاحها في تجديد عقود محمود الونش وأحمد سيد زيزو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، والنجاحات التي حققتها الألعاب الأخرى بالنادي في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن «الزمالك ليس ملك أفراد، الزمالك له من تاريخ ما يكفي أن يكون لديه أسماء كبيرة تستطيع أن تقود هذا النادي الكبير«.

وأضاف :«عُمر الزمالك ولا الأهلي ما يتوقف على فرد، ودائمًا كنت أضرب المثل بصالح سليم، رئيس الأهلي الأسبق، بعد وفاته جاء حسن حمدي ومن بعده محمود طاهر، واستمر الأهلي في حصد البطولات، لأن النادي يعمل وفقًا لنظام مؤسسي«.

وتابع: «منذ زمن بعيد، لم أر الزمالك مؤسسيًا مثل تلك الفترة، وتحديدًا منذ قدوم اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب«، مضيفًا أنه أصبح هناك حالة من الهدوء داخل النادي الأبيض في الفترة الأخيرة، فريق الطائرة فاز ببطولة الكأس على حساب الأهلي وفريق السلة فاز ببطولة افريقيا وقريبًا من الفوز بطولة الدوري على حساب الاتحاد السكندري، فريق الكرة متصدر الدوري، ونجح في تجديد عقود الورش وزيزو، وقريبا سيتم التجديد لطارق حامد وأبو جبل وحازم إمام.

وأكمل :«الزمالك نادي مؤسسي، لا يدر بالصوت العالي ولا بالخناقة، احنا ليه دائمًا نفخر بالأهلي؟ لأنه نادي مؤسسي، كنا نبقى خسرانين أحد البطولات ويأتي صالح سليم يقول لنا لازم تفوزوا بالبطولة المقبلة، ويعطي لنا الثقة، ولا يتحدث في البرامج، تعلمنا الإدارة والاحترام من القيادات في القلعة الحمراء، وهذا كان موجودًا في نادي الزمالك، ولكن دائما كانوا يتعرضون للتجريح والاتهامات والبذاءات».

وأشار:«إدارة النادي الأبيض لم تدخل في مفاوضات بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لتجديد عقده، واذا شعرت انه سيلعب نفس لعبة التونسي فرجاني ساسي، ستقول له (شكرًا)»، مضيفًا: «أصبح للزمالك إدارة محترمة، وسوف تعرف الجميع أن النادي أكبر من هؤلاء اللاعبين».