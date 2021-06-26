شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة الأهلي والترجي اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي المصري.

وتقام المباراة علي استاد السلام بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن حقق النادي الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في استاد رادس السبت الماضي بهدف محمد شريف.

تقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 26 يونيو الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام في القاهرة وهي 20 ضمن المنافسات الإفريقية بين الفريق، حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وتعادل الأهلي والترجي في 8 مباريات فيما فاز الترجي التونسي في 4 وسجل الاهلي 19 هدفًا في المقابل 15 هدفًا لفريق الترجي.

وتُذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قناتي bein sports 1 premium- bein sports 4، بتعليق الكابتن محمد بركات.

كما تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32، وتذاع مباراة الأهلي والترجي أيضا على التليفزيون الأرضي لقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

موعد مباراة الأهلي اليوم

من المقرر أن تذاع المباراة الأهلي والترجي حصريا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على تردد11054

على القمر: نايل سات

تردد 11054

معدل الترميز 27500 – 2/3

الأهلي والترجي

هذا وقد استطاع الأهلي المصري من الصعود لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

ومن جانب اخر وصل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري 3- 2 بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب 2- 2.

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

مباراة الأهلي والترجي

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 وتستطيع مشاهدة المباراة في بث مباشر

نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6

أما على قمر سهيل سات فيكون التردد

سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي.. تردد قناة تايم سبورت

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي تردد قناة اون تايم سبورت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

حيث تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للترجي

من المتوقع أن يعتمد المدرب معين الشعباني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

معز بن شريفية

عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز – إلياس شتي

فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بلغيث – محمد علي بن رمضان

الهجوم: حمدو الهوني – عبد الباسط خالد – ويليام توجوي

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتسو موسيماني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق

حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج

صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

تتطلع أنظار عشاق النادي الاهلي في جميع أرجاء الوطن العربي وليس في مصر فقط، لمباراة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

ومن الملاحظ ارتفاع عدد الباحثين عبر محرك البحث جوجل من مشجعي الأهلي والترجي عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي.