الدوري الأميركي للمحترفين: "مافريكس" يُعيّن جايسون كيد مدرباً للنادي

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واشنطن: أعلن دالاس مافريكس اليوم الجمعة تعيين نجمه السابق جايسون كيد الذي قاده للفوز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مدرباً للفريق، بينما سيشغل المدير التنفيذي السابق لشركة "نايكي" الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية نيكو هاريسون منصب المدير العام للنادي.

واختبر كيد (48 عاماً) مسيرة على ملاعب كرة السلة مثقلة بالإنجازات كللها بالفوز بميداليتين ذهبيتين مع المنتخب الأميركي الأولمبي في سيدني 2000 وبيجينغ 2008، وبلقب "أن بي آيه" مع مافريكس في عام 2011. كما أمضى العامين الأخيرين كمساعد لمدرب لوس أنجليس ليكرز المتوج باللقب في الموسم الماضي.

وخاض كيد مباراة كل النجوم "أول ستار" 10 مرات في خلال 19 عاماً قضاها في الدوري دافع خلالها عن ألوان فرق مافريكس (1994-1996 و2008-2012) وفينيكس صنز (1996-2001) ونيوجيرزي نتس (2001-2008) ونيويورك نيكس (2012-2013).

تعيينات جديدة

وأقبل مافريكس على هاتين الخطوتين ضمن برنامج تعزيز قدراته للمنافسة على الألقاب. حيث سيحلّ كيد بدلاً من سلفه ريك كارلايل الذي تخلّى عن مهامه الأسبوع الماضي قبل أن يوقع هذا الأسبوع مع نادي إنديانا بايسرز، فيما يحلّ هاريسون بدلاً من دوني نيلسون.

كما عيّن مافريكس مؤخراً النجم الألماني السابق ديرك نوفيتسكي (43 عاماً) الذي قاد الفريق إلى لقب "أن بي آيه" إلى جانب كيد، كمستشار لمالك النادي مارك كيوبان.

اعتزل كيد (48 عاماً) اللعب في حزيران/يونيو 2013 وعين بعد أيام قليلة مدرباً لفريق بروكلين نتس، قبل أن يغادره بعد عامٍ واحد فقط إلى ميلووكي باكس.

وأشرف كيد على باكس خلال ثلاثة مواسم حقق خلالها 139 انتصاراً مقابل 152 هزيمة، قبل أن يقال في موسم 2017-2018 بسبب تردي النتائج وبداية متواضعة للفريق حقق خلالها 23 فوزاً و22 خسارة.

وخرج باكس باشراف كيد مرتين من الدور الأوّل للأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، لكنه حالياً يعيش تحت هالة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وبلغ معدل كيد في المباراة الواحدة 12,6 نقطة و6,3 متابعات و8,7 تمريرات حاسمة و1,9 سرقة، علماً انه خاض 1391 مباراة في الدوري احتل خلالها المركز الثاني لافضل الممررين في تاريخ "أن بي آيه" مع 12091 تمريرة حاسمة.

في المقابل، ارتبط اسم هاريسون بشركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية خلال عقدين من الزمن، في حين تشير وسائل اعلام محلية إلى علاقته الوطيدة مع نجم فريق مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش.