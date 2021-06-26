المصري يقرر استمرار إيقاف المستحقات لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قررت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، استمرار تجميد مستحقات لاعبي فريق الكرة لأجل غير مسمى.

وجاء قرار إدارة المصري عقب خسارة الفريق من الإنتاج الحربي بنتيجة (3-2) ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

وأفادت الصفحة الرسمية للنادي المصري عبر "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي إلى أجلٍ غير مسمى وذلك بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام نظيره فريق الانتاج الحربي متذيل جدول الترتيب بهدفين لثلاثة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة".

وسبق وأن قامت إدارة المصري بإيقاف مستحقات اللاعبين عقب الإقصاء من بطولة كأس مصر على يد فريق أسوان بركلات الترجيح حيث انتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن منافسات دور الثمانية.

جدير بالذكر أن المصري يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد خوض 27 مباراة في البطولة المحلية.