الأتربي يتحدث عن.. التواصل مع وكيل فرجاني.. ظهور لاعبي الزمالك في الإعلانات.. ودوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، إنهم سددوا جميع مستحقات فرجاني ساسي وخاطبوا وكيله لو كان هناك اعتراض بخصوص الخصومات فيأتي ويتم التفاهم.

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية الزمالك، مساء الجمعة:"كنا كلجنة حين آتينا لإدارة الزمالك نريد تجديد التعاقد معه ولكنه سافر ولم يعد.. التجديد للاعبين هدفه منحهم الشعور بالاستقرار لتقديم أفضل ما لديهم في الملعب".

وتطرق نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لإمكانية مساعدة حساب الدعم في تجديد الصفقات بقوله:"الحساب فُتح من أسبوع بموافقة الجهة الإدارية وسيُستخدم في كرة القدم وباقِ الألعاب والأنشطة الرياضية وسيتم استخدامه في هذا الخصوص وسنستفيد من هذه المبالغ التي دعم بها محبي الفريق بالنادي".

وتابع الأتربي:" كل شخص في الإدارة له تخصصه وكابتن حسين السيد وفاروق جعفر يتوليان ملف التجديد، وكنا نتفاوض مع زيزو والحمدلله في فريق اليد تعاقدنا مع مدرب هائل وكان يُدرب برشلونة ونتمنى التوفيق لفريقي السلة والطائرة وحققنا نتائج مميزة وفي النهاية نعمل والتوفيق من الله".

واسترسل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك:": اللاعبون لم يكونوا يظهروا في الإعلانات ولم نستغل ذلك، الحمدلله نحن تولينا المهمة من شهر، والحمدلله ربنا وفقنا مع أستاذ هاني برزي وسيكون هناك إعلانات على منتجاته مشكورًا فجزء من المقدم أصبح من الإعلانات ويُخفف من الأعباء المالية على نادي الزمالك وهذا ليس معه فقط فهناك تعاقدات ستكون مع مؤسسات أخرى لأن لاعبي الزمالك مرغوبين والناس تحبها والحمدلله ربنا وفقنا مع هاني برزي وبإذن الله ربنا يوفقنا مع مؤسسات أخرى".

وعن مباراة فريقهم لكرة السلة مع نظيره الاتحاد التي يتوجهم الفوز بها ببطولة الدوري، قال الأتربي:"هُزمنا في أول مباراة في السلة أمام الاتحاد بفارق كبير وكان هذا حافزًا للاعبين في المباراتين المتتاليتين، نعم حصلنا على بطولة أفريقيا وكان هناك محترفين معنا ولكن الآن لدينا شباب وأبناء نادي الزمالك الرائعين مع الفذ والتر هودج وربما عندما فاز الاتحاد في مباراته الأولى بفارق حصل على الثقة ولكن الحمدلله على التوفيق في المباراة الثانية والثالثة، مباريات السلة تكون متأرجحة واللاعبون أثبتوا أنهم رجال وأتمنى الزمالك يفوز غدًا ويتوّج بدوري السلة، المهم أن يؤدوا ما عليهم والتوفيق من الله وإن شاء الله يكونوا في حالتهم ونتمنى عودتهم بالبطولة".