والد زيزو يرد.. هل الشرط الجزائي سيتم تنفيذه للأندية المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصطفى "زيزو" والد اللاعب أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، سبب تجديد العقد لمدة موسمين فقط، قائلاً :"بسبب عدم وجود مجلس منتخب قررنا التجديد لموسمين، وإذا كان هناك مجلس منتخب كان سيتم التجديد للاعب خمسة مواسم وليست أربعة".

وأضاف والد "زيزو" في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"عدم وجود مجلس إدارة بشكل منتخب جعلنا نجدد موسمين، لكن في الفترة المقبلة هل هذا المجلس سيستمر؟".

وتابع :"كان تفكيرنا استقرار النادي في النواحي الفنية وأيضًا إذا وجد زيزو الاستقرار سيمدد حتى الاعتزال، إذا كان هناك مجلس منتخب كنّا سنجدد خمس سنوات وليست أربعة".

وحول وضع شرط جزائي في عقد "زيزو" أوضح :"اتفقنا على شرط جزائي في العقد يحمي النادي وأيضًا إذا تلقى اللاعب عرضًا احترافيًا ويسمح له بدفع الشرط الجزائي من الممكن أن يرحل، أيضًا الشرط الجزائي سيتم تفعيله للأندية خارج مصر".

وعن حقيقة العروض الخارجية، رد :"زيزو تلقى عروضًا من الخليج سواء من الإمارات والسعودية، وتفهمنا أن اللاعب من الأعمدة الأساسية في الفريق واللجنة السابقة رفضت التفريط في اللاعب".

وأنهى :"الجميع تخوف من عرض نادر شوقي باعتباره منتمي للنادي الأهلي، وأن يكون العرض الإماراتي مجرد كوبري، وبعدها حدثت إشاعات بانتقال زيزو للأهلي، أنا منتمي لابني، زيزو حقق نجاحات في هذا المكان لماذا بذهب لمكان آخر؟".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن منذ الساعات الماضية التجديد لأحمد سيد "زيزو" حتى عام 2024، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل من عام 2022.