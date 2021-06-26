فوز غائب منذ 5 شهور.. الإنتاج يقلب الطاولة على المصري ويحقق انتصاره الثالث بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الإنتاج الحربي فوزًا مثيرًا على حساب فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

المباراة اشتعلت منذ الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول عندما أحرز عمر كمال عبد الواحد هدف التقدم للمصري من ضربة جزاء.

الإنتاج لم ينتظر كثيرًا من أجل تسجيل هدف التعادل والذي جاء عبر حميد ماو في الدقيقة 31 من رأسية رائعة.

وأهدر أحمد جمعة مهاجم المصري فرصة إضافة هدف ثان بعدما أتيحت له ضربة جزاء في الدقيقة 38 حيث تصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز إسلام صلاح هدف التقدم للمصري لينتهي أحداث الشوط الأول للفريق البورسعيدي بنتيجة (2-1).

الشوط الثاني، قلب فريق الإنتاج الحربي الطاولة حيث كانت البداية عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 69.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق أحرز محمود رجب هدف الفوز للإنتاج الحربي لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2).

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لفريق الإنتاج الحربي منذ فبراير الماضي وقتها فاز على فريق الجونة بنتيجة (3-2) ضمن حسابات الأسبوع الـ11.

وأصبح هذا الفوز هو الثالث للإنتاج الحربي هذا الموسم بعد الفوز على المقاولون العرب والجونة.

بهذه النتيجة ظل الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 17 نقطة من 25 مباراة، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الثاني بعد خوض 27 مباراة.