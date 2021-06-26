بعد انتهاء الدور التمهيدي.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العرب 2021

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر، بعد انتهاء الدور التمهيدي اليوم الجمعة 25-6-2021.

أكتمل عقد دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2021، بتأهل منتخب البحرين إلى المجموعة الأولى على حساب منتخب الكويت بعدما فاز عليه اليوم بهدفين نظيفين في المباراة الأخيرة من الدور التمهيدي، والتي أقيمت في استاد خليفة الدولي بالدوحة.

وسيخوض منتخب البحرين المباراة الافتتاحية أمام مستضيف البطولة قطر يوم 30 نوفمبر 2021، ضمن المجموعة الأولى التي تضم عمان والعراق.

وتأهل أيضًا منتخب موريتانيا من الدور التمهيدي على حساب اليمن بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين، لينضم إلى المجموعة الثانية التي تضم تونس، الامارات، وسوريا.

أما المجموعة الثالثة فكانت تضم المغرب والسعودية، قبل أن يلتحق بهما الأردن من الدور التمهيدي بعدما فازت على جنوب السودان بنتيجة (3-0) كعقوبة لعدم حضور الأخير، وفلسطين التي فازت على جرز القمر بنتيجة (5-1).

وقطع منتخب لبنان والسودان تذكرة عبورهما إلى المجموعة النارية -الرابعة-، التي تضم مصر والجزائر، بعدما فاز الأرز على جيبوتي بهدفٍ دون رد، وانتصر صقور الجديان على ليبيا بنفس النتيجة.

مجموعات كأس العرب قطر 2021

المجموعة الأولى: قطر – العراق – عمان – البحرين

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

المجموعة الرابعة: مصر – الجزائر – لبنان – السودان

نظام وجدول مواعيد كأس العرب 2021

ستنطلق بطولة كأس العرب 2021 يوم 30 نوفمبر المقبل بلقاء قطر مع البحرين ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات الذي سينتهي يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق يوم الجمعة 10 ديسمبر، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما سيواجه ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية في اليوم ذاته.

ويوم السبت 11 ديسمبر سيتواجه أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة بينما يقابل أول المجموعة الرابعة ثاني المجموعة الثالثة.

وستقام مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021، يوم الأربعاء 15 ديسمبر، بينما ستلعب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة يوم السبت 18 ديسمبر 2021.