الامارات | التعاون يتعاقد مع محمد حسن

شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتعاقد مع محمد حسن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي التعاون عن تعاقده مع اللاعب محمد حسن، ليمثله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادماً من دبا الفجيرة، ويلعب في خط الوسط. وقال النادي على حسابه في موقع «إنستغرام»، أمس: «تم التعاقد مع محمد حسن في صفقة فنية مميزة، لما يتمتع به من إمكانات فنية وذهنية». وجرى التعاقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز منقوش ومسؤولي النادي.

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