الامارات | «ماكسفيلد» يطلب لقب «ستيفن فوستر ستيكس» الأميركي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكسفيلد» يطلب لقب «ستيفن فوستر ستيكس» الأميركي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب الجواد «ماكسفيلد» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب بريندان والش، لقب سباق «ستيفن فوستر ستيكس»، الذي يجري اليوم على مضمار «شيرشل دوانز» الأميركي، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 2» لمسافة تسعة فيرلونغ (1800 متر).

ويطمح ابن الفحل «ستريت سينس» في «ستيفن فوستر ستيكس»، إلى تسجيل انتصاره الثاني على التوالي ضمن سباقات الفئة الثانية، والسابع في مسيرته التي تضم ثمانية سباقات، جاء آخرها أبريل الماضي، على مضمار «شيرشل داونز» ذاته، بتسجيله لفوزٍ كاسح في سباق «إليشيبا ستيكس» الذي أقيم على مسافة 1700 متر. ويتولى قيادة «ماكسفيلد» في السباق، الفارس خوسيه أورتيز، الذي سبق أن حقق مع الجواد ثلاثة انتصارات، أبرزها الفوز في «بريدرز فيوتشرتي» الذي خصص لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى على مضمار «كينيلاند» الأميركي في أكتوبر 2019.

ويواجه نجم «غودولفين» في «ستيفن فوستر ستيكس»، ثمانية من نخبة الجياد الأميركية لسباقات المسافات المتوسطة، يبرز منها «تشيس شيف» بإشراف المدرب دالاس ستيورت، الذي حل ثالثاً خلف «ماكسفيلد» في سباق «إليشيبا ستيكس».

كما يدخل دائرة المنافسة، الجواد «نيكير إيسلاند» بإشراف المدرب كريس هارتمان، القادم من انتصار مطلع الشهر الجاري على المضمار ذاته، وإنما على مسافة أقصر بلغت 1600 متر.

«أنطوانيت» أمل «غودولفين»

تحمل المهرة «أنطوانيت» آمال «غودولفين»، في المنافسة على لقب سباق «فيلر دي لي» الذي يجري اليوم أيضاً، على مضمار «شيرشل داونز»، والمخصص للمهرات والأفراس «غروب 2» لمسافة 1800 متر رملي. وتسجل «أنطوانيت» بإشراف المدرب الخبير وليام موت، عودتها إلى السباقات الرملية، منذ أن حلت بالمركز الثالث في سباق «كولب أمريكان أوكس» لخيول «غروب 1» الذي جرى يوليو العام الماضي على مضمار «سراتوغا».

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