الامارات | ريبروف: تجربة الأهلي السعودي تساعدني في مشواري مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف: تجربة الأهلي السعودي تساعدني في مشواري مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب العين الجديد، الأوكراني سيرجي ريبروف، أن تجربة العمل في المنطقة الخليجية، التي توفرت له بقيادة الأهلي السعودي في موسم 2017-2018، ستساعده في مشواره مع «الزعيم»، الذي يبدأه الأسبوع المقبل بالتحضير للموسم الجديد، الذي سيكون الأول له في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في وقت لايزال فيه الفريق يسعى لإكمال ملف اللاعبين الأجانب.

وقال ريبروف في تصريحات صحافية، نشرها موقع «1927 kiev»، إنه «ليس من السهل قبول عروض العمل في أي منطقة، وأتمنى أن تساعدني التجربة السابقة في المنطقة الخليجية في مشواري مع فريق العين. عموماً ليس بالأمر السهل قبول عروض في أي منطقة، فمثلاً بالنسبة لمشواري في فريق فرنتسفاروش المجري كان صعباً، ولكني في الأخير نجحت في الفوز ببعض الألقاب». وأصبح سيرجي ريبروف أول مدرب من الجنسية الأوكرانية يتولى تدريب فريق العين منذ تأسيس النادي عام 1968، بعد تعاقد إدارة شركة نادي العين لكرة القدم معه، خلفاً للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ولدى المدرب سمعة جيدة، وقد حقق نجاحات جيدة في الفترة الأخيرة مع فريق فرنتسفاروش، وقاده للقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة، وإلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 2020.

وحول اختياره لتدريب فريق العين، في وجود عدد من العروض الأخرى من أندية أوروبية، وهو القرار الذي فاجأ به المدرب الشارع الرياضي الأوكراني، قال ريبروف: «بالنسبة لي أنا مدرب أحب العمل مع أندية لديها طموحات عالية، لهذا السبب فضلت الموافقة على عرض نادي العين». وأضاف: «أنا مدرب معتاد على حل المواقف الصعبة، وأفضل الأندية التي لديها طموحات عالية، ونادي العين هو الأكثر شهرة في الإمارات. صحيح أنهم في الموسم الماضي لم يكونوا جيدين للغاية، واحتلوا المركز السادس في نهاية الموسم، وبالنسبة لي أنا أرى أن في الآفاق قدرتي على النجاح هنا، لا أخشى الصعوبات، واختار العمل في فرق تريد الفوز في كل مباراة».

يذكر أن المدرب سيرجي ريبروف سيبدأ مشواره مع العين، الأسبوع المقبل، بالتحضير للموسم الجديد، في انتظار تحديد مقر المعسكر التحضيري، وهي الفترة التي سيعمل خلالها المدرب لنقل فكره التدريبي للاعبين تحضيراً للموسم الجديد، إذ إن طريقة ريبروف تعتمد على الجانب الهجومي بطريقة بحتة في بداية المباراة، والتكتل في وسط الملعب بإشراك ثلاثة لاعبي محاور عقب تسجيل الأهداف.

على جانب آخر، تسابق اللجنة الفنية في شركة نادي العين لكرة القدم الوقت من أجل إكمال ملف اللاعبين الأجانب في الفريق، إذ تبحث الإدارة عن ثلاثة لاعبين أجانب، لخلافة الثلاثي، الياباني تسوكاسا شيوتاني، ومواطنه شويا ناكاجيما، والأنغولي ويلسون ادواردو، وذلك قبل بداية التحضيرات للموسم الجديد.

سيرجي ريبروف:

• «معتاد على حل المواقف الصعبة، وأحب العمل مع أندية لديها طموحات عالية».

• المدرب الأوكراني يبدأ تحضير العين للموسم الجديد.. الأسبوع المقبل.

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